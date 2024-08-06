شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها حل البرلمان.. استمرار التطورات السياسية في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين أنه سيحل البرلمان وسيشكل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، وذلك بعد ساعات فقط من استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وفرارها خارج البلاد يوم الاثنين.

وجاء إعلان شهاب الدين في خطاب متلفز وجهه إلى الأمة، في نهاية يوم مضطرب استقالت فيه الشيخة حسينة وفرت إلى الهند.

انتخابات مثيرة للجدل

وجرى البرلمان الحالي بعد الانتخابات العامة المثيرة للجدل التي جرت في السابع من يناير الماضي.

وجاء قرار الرئيس بعد اجتماع مساء الاثنين، مع زعماء المعارضة السياسيين الذين قرروا الإفراج عن الشيخة خالدة ضياء رئيسة الوزراء السابقة التي جرى سجنها في قضية فساد عام 2018.

كما قرر المجتمعون الإفراج عن جميع السجناء الذين جرى احتجازهم خلال الحركة الطلابية المناهضة للتمييز.

وقال زين العابدين مدير المكتب الصحفي للرئيس، لوكالة أنباء بنجلاديش الرسمية سانجباد سانجستا، إن الاجتماع الذي حضره زعماء من مختلف الأحزاب السياسية المعارضة، قرر بالإجماع الإفراج عن ضياء.

وجاء الاجتماع العاجل بعد استقالة حسينة وفرارها من البلاد بعد احتجاجات مميتة.

رفع حظر التجوال

وفي الوقت نفسه، قال الجيش البنجلاديشي إنه سيرفع حظر التجوال الذي كان مفروضًا خلال الليل صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان إن جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ستفتح أبوابها اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي (0001 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء.

ودعا قائد الجيش واكر الزمان الطلاب المحتجين إلى التحلي بالصبر والامتناع عن المزيد من العنف، وأضاف: "ستأخذ العدالة مجراها، يرجى الحفاظ على الثقة في الجيش".