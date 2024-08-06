قصف إسرائيلي جديد على جنوب لبنان وسقوط شهداء

ياسر رشاد - القاهرة - تجدد قصف الاحتلال الصهيوني الاسرائيلي مساء أمس وفجر اليوم الثلاثاء الموافق 6 اغسطس، على عدة بلدات جنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين لبنانيين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استشهد ثلاثة أشخاص أحدهم مسعف في "كشافة الرسالة" الإسلامية في قصف إسرائيلي على بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، وآخر استهدف دراجة نارية في بلدة عبا قضاء النبطية،

كما استهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية كلا من بلدات ميس الجبل، وحولا، وطلوسة، وبني حيان، وكفر حمام والوزاني تزامناً مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي وخرق جدار الصوت وصولاً للعاصمة اللبنانية بيروت.