نقلت رويترز عن مسؤول أميركي أن فريق الأمن القومي أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أنه من غير الواضح متى يرجح شن إيران هجوما على إسرائيل.
كما نقل موقع أكسيوس بدوره عن مسؤولين أميركيين أن رد إيران وحزب الله "لا يزال أمرا قيد التطور، مؤكدين أنه "تم إبلاغ الرئيس جو بايدن بتوقع سيناريو لموجتين من الهجمات إحداها من إيران وأخرى من حزب الله".
وكشف مسؤول اميركي لاكسيوس أنه "من غير الواضح لدى الاستخبارات الأميركية من سيهاجم أولا ولا طبيعة الهجوم، والمعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن ايران وحزب الله لم يقررا بعد ما يريدان فعله تحديدا".
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤول أميركي: المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن إيران وحزب الله لم يقررا بعد ما يريدان فعله تحديدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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