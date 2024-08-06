أكد كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي جيم هايمز، أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر يضع وقف إطلاق النار خارج الطاولة"، معتبرا ان "الرد الإيراني على اغتيال هنية قد يختلف عن نيسان الماضي وقد يكون أكثر فتكا".
ولفت الى ان " الرد قد يكون على شكل صواريخ من جنوب لبنان وهذه الصواريخ لا يوجد وقت كاف لاعتراضها".
كانت هذه تفاصيل خبر كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب: الرد الإيراني قد يكون أكثر فتكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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