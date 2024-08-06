القيادة الوسطى الأميركية أعلنت تدمير 3 مسيرات للحوثيين

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية تدمير 3 مسيرات للحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت القيادة: دمرنا في البحر الأحمر زورقا وصاروخا باليستيا أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

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