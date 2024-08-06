ماكرون يجري اتصالين بالأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، أمس الاثنين، اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن آخر التطورات في المنطقة.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من إيمانويل ماكرون.

وحسب "واس"، جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والتأكيد على أهمية خفض التصعيد وتجنيب المنطقة خطر اتساع الصراع، كما جرى بحث تطورات الأحداث في غزة والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.

هذا وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالا هاتفيا من إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

ووفق "وام"، تناول الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها، داعيين في هذا السياق جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد لتجنيب المنطقة مزيدا من الأزمات التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين.

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف جهود الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع والعمل على إيجاد مسار واضح للسلام الشامل والعادل والدائم الذي يقوم على "حل الدولتين" بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة الجميع، حسب أوردت "وام".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري كني لنظيره السعودي فيصل بن فرحان، أن إيران ستتخذ إجراءات ضد إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

وتأتي هذه الاتصالات في إطار خفض التوتر والترقب في الشرق الأوسط، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر، بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوب، حيث تعهد "حزب الله" وإيران بالرد على هاتين العمليتن، وسط مخاوف اندلاع حرب إقليمية.

إسرائيل لم تتبن اغتيال هنية، في حين وجهت إيران و"حماس" أصابع الاتهام إليها، وأكد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أن الانتقام لدم هنية هو "من واجباتنا لأن الاغتيال وقع على أراضينا".

كما شدد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله يوم الخميس، على أنه يجب على إسرائيل ومن خلفها "انتظار ردنا الآتي" على اغتيال القيادي فؤاد شكر، مؤكدا أن "لا نقاش في هذا ولا جدال".