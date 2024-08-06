بري أكد حق "حزب الله" في الرد على العدوان الاسرائيلي: لتحصين لبنان بالوحدة الداخلية

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لصحيفة "الجمهورية": ان الظرف الحالي حساس ودقيق، يستوجب القدر الاعلى من الوحدة بين اللبنانيين لتحصين البلد في وجه ما يتهدده من مخاطر اسرائيلية.

وردا على سؤال شدد بري على حق "حزب الله" في الرد على العدوان الاسرائيلي، مكرّرا التأكيد على أنّ المقاومة التزمت قواعد الاشتباك منذ البداية، ولم تحد عنها، فيما اسرائيل تتعمّد خرقها باستهداف المدنيين وعمق المناطق اللبنانية.

وكان بري قد أكد في وقت سابق على الالتزام الكلي بالقرار 1701 وتطبيقه بكلّ مندرجاته، مؤكدا انّه أمام اي عدوان اسرائيلي على لبنان سنكون كحركة "أمل" و"حزب الله" بالمرصاد، وفي الصفوف الأمامية لمواجهته".