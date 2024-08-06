السلطة القضائية الإيرانية: لم نعتقل أي شخص على خلفية اغتيال هنية وما يتداول في الإعلام غير صحيح

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أننا "بدأنا التحقيقات في حادث اغتيال إسماعيل هنية وسنكشف عن نتائجها لاحقا"، كاشفاً أننا "لم نعتقل أي شخص على خلفية اغتيال هنية وما يتداول في الإعلام غير صحيح".

وتترقب إسرائيل ردا عسكريا من إيران و"حزب الله"، إذ رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، بعد اغتيال هنية في طهران فجر الأربعاء، وإعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء.

ويترافق ذلك مع استمرار حشد الولايات المتحدة مزيدا من السفن الحربية والطائرات المقاتلة لما تقول إنها لحماية قواتها وحليفتها إسرائيل من تهديدات إيران والفصائل المرتبطة بها، لا سيما حزب الله ، في ظل دعوات عديد من الدول لرعاياها إلى مغادرة لبنان فورا.