وزير خارجية مصر: لتنفيذ فوري للقرار 1701 ومستمرون بمساعينا الدبلوماسية لنأي لبنان عن التصعيد

أكّد وزير الخارجيّة المصريّة بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجيّة اللّبنانيّة في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، أنّ "الظّرف الإقليمي معقّد وبالغ الخطورة، وأنّ مصر مستمرّة في حثّها لجهات الصّراع كافّة على العمل لضبط النّفس وتجنّب انزلاق منطقتنا إلى حرب إقليميّة شاملة"، معربًا عن إدانة مصر "للتّصعيد في المنطقة، والاعتداءات المتكرّرة على لبنان".

وأبدى إدانته "الاعتداءات الّتي يتعرّض لها لبنان، لاسيّما القصف الّذي تعرّضت له الضاحية الجنوبية، ونحن كقيادة وحكومة وشعب متضامنون مع لبنان وشعبه". وأشار إلى "أنّنا عبّرنا عن إدانتنا لسلسلة الاغتيالات السّياسيّة والاغتيالات بشكل عام، والرّفض الكامل والإدانة لاستهداف الدّول وسيادتها"، مركّزًا على أنّ "مثل هذه السّياسات التّصعيديّة لن تؤدّي إلّا إلى مزيد من العنف في المنطقة الّتي أصبحت عرضة لمزيد من الصراعات".

وذكر عبد العاطي "أنّنا استعرضنا الاتصالات كافّة الّتي تجريها مع مصر مع مختلف الجهات، وهذه الاتصالات مستمرّة ومكثّفة للعمل على وقف التّصعيد، وعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليميّة"، مبيّنًا "أنّني أكّدت لبوحبيب أيضًا، أنّنا لن نألو جهدًا في الاستمرار بمساعينا الدّبلوماسيّة لنأي لبنان عن هذا التّصعيد".

وشدّد على أنّ "السّبيل الوحيد لوقف التّصعيد هو التوصّل إلى وقف فوري لإطلاق النّار في قطاع غزة، ووقف هذه الحرب الظّالمة على القطاع، والنّفاذ المستمر للمساعدات الإنسانيّة كافّة"، معيدًا التّأكيد على "دعم مصر لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل وفوري وغير مجتزأ، ومن جانب الجهات المعنيّة كافّة".