أشارت وزارة الخارجيّة القطريّة إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن، جرى خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجيّة الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، وسبل دعمها وتعزيزها".
وأوضحت في بيان، أنّه "تمّت مناقشة آخر تطوّرات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينيّة المحتلة، ومستجدّات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوتّرات المستمرّة في الشرق الأوسط، والتّأكيد على ضرورة التّهدئة وخفض التّصعيد في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية قطر وأميركا ناقشا التطورات في غزة وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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