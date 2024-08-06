وزيرا خارجية قطر وأميركا ناقشا التطورات في غزة وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب

أشارت وزارة الخارجيّة ال​قطر​يّة إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة ​محمد بن عبد الرحمن آل ثاني​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​، جرى خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجيّة الوثيقة بين دولة قطر و​الولايات المتحدة الأميركية​، وسبل دعمها وتعزيزها".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّت مناقشة آخر تطوّرات الأوضاع في ​غزة​ والأراضي الفلسطينيّة المحتلة، ومستجدّات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوتّرات المستمرّة في ​الشرق الأوسط​، والتّأكيد على ضرورة التّهدئة وخفض التّصعيد في المنطقة".