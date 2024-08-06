أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على عمليّة ‏الاعتداء والاغتيال الّذي نفّذه العدو الإسرائيلي في بلدة عبا، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم هجومًا جوّيًّا بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة، استهدفت مقرّ قيادة لواء ‏غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا المحتلّة؛ وأصابت أهدافها بدقّة وحقّقت ‏إصابات مؤكّدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هجوم بمسيّرات انقضاضية على مقرَّين عسكريَين بثكنة "شراغا" شمال عكا وتحقيق ‏إصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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