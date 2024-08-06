مركز عمليات طوارئ الصحة: ارتفاع عدد شهداء الغارة على ميفدون إلى 5 وإصابة طفل في الوزاني

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "عدد شهداء الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت منزلًا في بلدة ميفدون، ارتفع إلى خمسة أشخاص"، مشيرةً إلى أنّ "العمل مستمر لرفع الأنقاض وإزالة الركام".
وكشف أنّ "القصف المدفعي المعادي على بلدة الوزاني، أدّى إلى إصابة طفل من مواليد العام 2011، بجروح متوسّطة".
وكان قد لفت المركز منذ بعض الوقت، إلى أنّ "بالنّسبة إلى الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت بلدة الخيام، فقد أدّت في حصيلة أوليّة إلى إصابة شخص بجروح".
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