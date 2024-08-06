تعيين حكمت أبو زيد رئيسا لمجلس إدارة شركة OMT

أعلنت شركة OMT الرائدة في مجال الخدمات المالية عن تعيين حكمت أبو زيد رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا للمحامي توفيق معوّض. ويأتي هذا التعيين في إطار التزام الشركة ومجلس إدارتها بتعزيز الحوكمة ومواكبة التطوّر المستمرّ في القطاع المالي.

واكدت الشركة أن "أبو زيد يتمتّع بخبرة وازنة في القطاع المالي، وقد تمّ تعيينه عضوًا تنفيذيًّا في مجلس إدارة OMT بعد عودته من الخارج في العام 2009، حيث عمِل على تطوير خطّة إعادة هيكلة الشركة، لتعزيز مكانتها وريادتها في تقديم الحلول المالية في لبنان. وساهم في إطلاق شعار "حدّك"، وفي تطوير شبكة وكلاء OMT وتعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص. وفي العام 2019، تولّى السيد أبو زيد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث أشرف إلى جانب السيدة جويا معوّض النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، والسيد ناجي".