حزب الله: استهدفنا موقع المرج وملالة بمحيط موقع رويسات العلم مما أدى الى ‏تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل جريح

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد ‏مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة يوم الثلاثاء 06-08-2024، وعند رصد ‏ملالة إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم، كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية ولدى وصولها ‏إلى نقطة المكمن استهدفها المجاهدون بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى ‏تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل جريح. ‏ كما اعلن الحزب انه استهدف موقع المرج بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.

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