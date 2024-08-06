"حزب الله" نعى أحد مقاتليه: قصفنا مقر الدفاع الجوي والصاروخي بثكنة كيلع وجنودًا للعدو في تلة الكرنتينا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏05:00‌‎ ‌‏من بعد ظهر يوم الثلاثاء 06-08-2024 تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية".

كما أكّد أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة ميفدون، قصف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة ‏الإسلامية ‏يوم الثلاثاء 06-08-2024 مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا".

وفي بيان آخر، أعلن أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسين طالب "أمير" مواليد عام 1992 من بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".