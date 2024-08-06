شكرا لقرائتكم خبر عن هاريس تختار حاكم ولاية مينيسوتا لمنصب نائب الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت تقارير لقناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية وصحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر لم تسمها أن المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس اختارت حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، ليكون مرشحا لمنصب نائب الرئيس على تذكرة الحزب الديمقراطى.

وتفوق والز على جوش شابيرو، حاكم ولاية بنسلفانيا وآندي بشير حاكم ولاية كنتاكي، وكان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا ورائد الفضاء السابق مارك كيلي يسعى أيضا إلى الفوز بترشيحه لمنصب نائب الرئيس.

ومن المقرر أن تنافس هاريس ووالز الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ومرشحه لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس في سباق الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر. الحزب الديمقراطي وهذا أول قرار كبير لهاريس منذ أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي في ظل بقاء ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات.

وأنهى الرئيس جو بايدن محاولة إعادة ترشحه في يوليو ونقل المسؤولية إلى هاريس، وتشير أحدث الاستطلاعات إلى سباق محموم بين هاريس وترامب.