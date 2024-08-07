افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بحركة مسيرات اسرائيلية كثيفة على علو متوسط فوق قرى قضاء بعلبك. وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، تحليق مسيرة إسرائيلية فوق مزارع المحتلة ومرتفعات حرمون خراج منطقة العرقوب حاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في سهل البقاع الشرقي والغربي واقليم التفاح.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق فوق مزارع المحتلة ومرتفعات حرمون وصولا الى بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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