رئيس الوزراء الروسي: الاقتصاد الروسي يواصل نموه بوتيرة تفوق التوقعات

أشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى أن الاقتصاد الروسي يواصل نموه بوتيرة تفوق التوقعات.

واوضح ميشوستين، في اجتماع مع رئيس مصلحة الضرائب الروسية دانييل إيغوروف، بان "الاقتصاد الروسي ينمو بوتيرة لافتة، ولاسيما الصناعة التي أظهرت نموا بأكثر من 5% في النصف الأول من العام".

وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن قطاع الصناعة التحويلية وتجارة الجملة يظهران ديناميكيات نمو عالية. كذلك لفت إلى أن إيرادات الميزانية الروسية من الضرائب في النصف الأول من العام اقتربت من 27 تريليون روبل، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.