شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء قناة متخصصة قريباً لدعم الهوية الوطنية لأطفال مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الحكومة، استهداف إنشاء قناة مصرية للأطفال، لنشر الفكر الذي يتناسب مع قيم المجتمع الدينية والتراثية، فضلا عن إطلاق مبادرة "الإعلام الآمن للطفل" لدعم الهوية الوطنية للأطفال في مصر.

جاء ذلك ضمن رؤية متكاملة تضمنها برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027) لتعزيز الٌهوية الوطنية للمجتمع وغرس القيم الإيجابية وروح الانتماء والولاء للوطن داخل أفراده، والذي تكمن أهميته من كونه عنصراً جوهريا لتحقيق التماسك بين فئات المجتمع المتنوعة والمختلفة.

وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة مواصلة العمل علي تطوير المناهج الدراسية لتشمل مزيدا من التاريخ المصري والثقافة الوطنية.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات