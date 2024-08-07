اصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في بيت فوريك شرق نابلس

أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. واعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طفلا (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي بالقدم، فيما أصيب آخر (18 عاما) بشظايا رصاص في الخاصرة، وشاب (20 عاما) بشظايا رصاص حي باليد. وأفادت مصادر محلية لوكالة وفا، بأن قوات الجيش اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجيش الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

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