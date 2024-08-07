تيم والز: نريد بلدا يحل خلافاته عبر التصويت وليس العنف كما يريد ترمب

أكد المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز، "اننا نريد بلدا يحل خلافاته عبر التصويت وليس العنف كما يريد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأتوق لمناظرة المرشح الجمهوري لنائب الرئيس جي دي فانس". ولفت والز الى ان "هذه الانتخابات ستكون عن أي اتجاه ستسلكه البلاد، وسأضع خبرتي حاكما ونائب كونغرس ومدرسا وجنديا سابقا لخدمة البلاد، وترامب غير مهتم بخدمة البلاد وكل ما يهمه هو خدمة نفسه وهو يرى العالم بعينين مختلفتين عنا ولا يعرف شيئا عن خدمة الشعب".

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