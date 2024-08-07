إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق كورسك الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف فجر اليوم الأربعاء، عن إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء المقاطعة.

وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": " في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية".

ودعا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات ولمسها في حال العثور عليها...

وفي وقت سابق اليوم، أعلن القائم بأعمال حاكم المقاطعة عن خطر وقوع هجمات بطائرات مسيرة.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.

بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.