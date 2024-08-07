الشرطة النيجيرية تعتقل أكثر من 90 شخصا يلوحون بالأعلام الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت الشرطة النيجيرية أكثر من 90 شخصا كانوا يلوحون بالأعلام الروسية خلال مظاهرات احتجاجية مستمرة منذ الأول من أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن المتحدث باسم الشرطة أولومويا أديجوبي.



وقال أديجوبي إنه تم اعتقال أكثر من 90 متظاهرا يحملون الأعلام الروسية.. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشرطة السرية التابعة للدولة اعتقال عدد من الخياطين لقيامهم بصناعة الأعلام الروسية، ولا يزال التحقيق جاريا.



وفي خضم تلك الحملة، حذر رئيس أركان الدفاع النيجيري الجنرال كريستوفر موسى من أن رفع أعلام دول أجنبية يعد "جريمة خيانة".

وفي وقت سابق، أكدت السفارة الروسية في أبوجا أن روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية النيجيرية.



بينما تتواصل المظاهرات المناهضة للحكومة في نيجيريا منذ الأول من أغسطس، حيث يحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بالإضافة إلى "سوء الإدارة".