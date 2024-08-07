بلينكن: التصعيد في الشرق الأوسط قد يعرقل وقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن التصعيد في الشرق الأوسط قد يقوض الجهود لتحقيق صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بلينكن في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة وأستراليا، يوم الثلاثاء، إن "سببا آخر لرغبتنا في تفادي التصعيد يتمثل في أن هذا من شأنه أن يعرقل عقد صفقة وقف إطلاق النار".

وأضاف أن "التصعيد أمر سيئ في حد ذاته، لكنه قد يعرقل إنجاز المفاوضات حول وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أنه "لا توجد أي أسباب لعدم عقد الصفقة قريبا"، مضيفا أن على جميع الأطراف "إنجاز هذا الأمر".

يذكر أن مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين تستمر بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة منذ عدة أشهر، لكنها لم تسفر عن إتمام الصفقة نهائيا.