حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة العربية السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 3 صفر/ 7 أغسطس، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت المركز عبر موقعه الإلكتروني في تقريره عن حالة الطقس اليومية، إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

نشاط الرياح في السعودية اليوم

وتكون الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ويتوقع أن تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر، وتكون حالة البحر خفيف الموج.

درجات الحرارة في بعض مدن السعودية



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بعدد من مدن المملكة العربية السعودية..

