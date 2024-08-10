شكرا لقرائتكم خبر عن المتظاهرون في بنجلاديش: لن نغادر الشوارع حتى تنفيذ هذا المطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن محتجون من حركة الطلاب المناهضة للتمييز في بنجلاديش أنهم لن يغادروا الشوارع، حتى استقالة القضاة الستة الباقين.

وأصدر رفعت رشيد، أحد منسقي المظاهرات الإعلان بعد ظهر اليوم السبت وأضاف "على الرغم من استقالة رئيس المحكمة العليا، فإن القضاة الستة الآخرين لم يستقيلوا بعد، لن نغادر الشوارع حتى يستقيلوا"، حسب صحيفة "دكا تريبيون" التي تصدر في بنجلاديش.

واستقال رئيس المحكمة العليا في بنجلاديش، عبيد الحسن من منصبه، كرئيس للهيئة القضائية، وسط احتجاجات طلابية. الاحتجاجات في بنجلاديش وكان عبيد الحسن قد أعلن في وقت سابق أنه سيستقيل "من حيث المبدأ" بعد أن طالبه متظاهرون بالتنحي، حسب قناة "جامونا" التلفزيونية.

وينظر إلى عبيد الحسن بوصفه أحد الموالين لرئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، التي استقالت بعد أسابيع من الاحتجاجات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأصدر حسنة عبد الله، أحد زعماء الاحتجاجات الطلابية إنذارا نهائيا إلى رئيس المحكمة العليا وقضاة آخرين، في قسم الاستئناف للاستقالة، بحلول الواحدة ظهرا بتوقيت دكا، وكان قادة حركة الطلاب المناهضة للتمييز في بنجلاديش، قد أعلنوا في وقت سابق عن حصار المحكمة العليا، بسبب مخاوف من حدوث انقلاب قضائي.