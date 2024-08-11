وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب التعامل مع مخيم جنين كغزة

أشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال اجتماع مع قادة المستوطنات في الضفة الغربية، إلى أنّه "يجب التعامل مع مخيم جنين كغزة"، وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية.
في وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس"- كتيبة جنين- التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنه "يواصل مقاتلونا خوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المقتحمة في محاور القتال المختلفة بالسيلة الحارثية ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة على مدخل السيلة في جنين".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا مجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس.
وبالتزامن مع الحرب على غزة، وسّعت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وكثّف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
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