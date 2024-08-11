سأل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى في بيان، "إلى متى تترك إسرائيل ترتكب المجازر في غزة وقتل الأبرياء أينما كانوا وخاصة تجمعاتهم في المدارس والمستشفيات طلبًا للأمان، ضاربة عرض الحائط القوانين التي ترعى الحروب كالقانون الدولي الانساني، ومنظومة القيم التي طالما تغنى بها المجتمع الدولي الذي يكتفي ببعض الادانات الخجولة، بينما المطلوب منه موقف واضح وضاغط لوقف هذه المجازر المندرجة تحت توصيف الابادة الجماعية، ومعاقبة مقترفيها".

كانت هذه تفاصيل خبر موسى: لوقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة ومعاقبة مقترفيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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