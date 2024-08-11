باقري كني: إيران ستجعل الكيان الإسرائيلي يدفع ثمن عدوانه بشكل مشروع وحاسم

شدد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، أنّ إيران "عازمة على جعل الكيان الإسرائيلي يدفع ثمن اغتيال (رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس) إسماعيل هنية في طهران"، وفق ما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية للأبناء.

كلام باقري كني جاء خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البلجيكية حجة لحبي، حيث أوضح أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تماشيًا مع الدفاع عن أمنها القومي وسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، واستنادًا إلى القانون الدولي وماجاء في ميثاق الأمم المتحدة، ستجعل الكيان الإسرائيلي المعتدي يدفع ثمن عدوانه من خلال عمل مشروع وحاسم".

من جانبها، قالت لحبيب إن "بروكسل تشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع في المنطقة"، معربة عن "دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مستقبله"، ودانت بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وشددت لحبيب على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، وأكدت أنه بالنظر إلى تدهور الوضع في المنطقة، يجب على جميع الجهات ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وفي هذا الصدد، يتم التأكيد على استمرار المشاورات بين طهران وبروكسل.