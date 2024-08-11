رئيس الفلبين دان إجراءات الجيش الصيني ضد طائرة عسكرية لبلاده فوق بحر الصين الجنوبي

دان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، ما وصفه بـ"الإجراءات غير القانونية والمتهورة" التي اتخذتها القوات الجوية الصينية الأسبوع الماضي ضد طائرة عسكرية فلبينية كانت تقوم بدورية فوق شعاب مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وكان قد قال الجيش الفلبيني إن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الصينية قامتا "بمناورة خطيرة" وألقتا قنابل مضيئة في طريق طائرة توربينية تابعة للقوات الجوية الفلبينية فوق جزر سكاربورو.

وقالت سلطات الفلبين إن الإجراءات الصينية عرضت حياة طاقمها للخطر، لكن طائرة الدورية عادت بسلام إلى القاعدة.

وقال ماركوس في بيان إن الإجراءات الصينية كانت "غير مبررة وغير قانونية ومتهورة، خاصة وأن طائرة القوات الجوية الفلبينية كانت تقوم بعملية روتينية للأمن البحري في المجال الجوي السيادي الفلبيني"، مضيفًا أنه "من المثير للقلق أن يكون هناك عدم استقرار في مجالنا الجوي".

ودافعت سلطات الصين عن عملياتها يوم السبت، قائلة إنها "نظمت قوات بحرية وجوية لإبعاد" الطائرة الفلبينية بشكل قانوني، بعد "تحذيرات متكررة"، مضيفة "الصين لديها سيادة لا جدال فيها على جزيرة هوانجيان (شعاب سكاربورو) والمياه المجاورة".