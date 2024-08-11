سلوم: سنواجه أزمة كبرى في الحصول على أدوية الأمراض المزمنة في حال توسّعت الحرب

أكّد نقيب الصيادلة جو سلوم، أنّ "هناك أزمة كبرى في الحصول على أدوية الأمراض المزمنة في حال توسّعت الحرب"، مشيرًا إلى أنّ "السبب هو السياسة الدوائية ككل وسياسية الدعم".
واعتبر، في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، أنّ "الأهم هو الحفاظ على نوعية وجودة الدواء في المناقصات"، وأوضح حرص النقابة على توجيه الصيادلة نحو ضرورة ترشيد صرف الدواء للحؤول دون تخزينه.
ولفت سلوم إلى أنّ أدوية الأمراض المزمنة التي تُصرف في الصيدليات والمتوافرة بشكل طبيعي تعتمد على الصناعة المحلية وعلى الاستيراد، في حين أنّ أدوية الأمراض المستعصية كأدوية السرطان وأدوية التصلب اللويحي مدعومة ومتواجدة بشكل ضئيل، "ما يمنع حوالي 50 الف مريض من الحصول عليها، ما يضطرهم إلى التوجّه للحصول عليها من السوق السوداء او للتوقّف عن العلاج".
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