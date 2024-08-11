شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسعى لتقليص التلوث وانبعاثات الكربون بحلول عام 2035 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الصين تهدف إلى إحراز تقدم جوهري في تقليص التلوث وانبعاثات الكربون، بحلول عام 2035.

وتسعى الصين أيضا إلى تعزيز مركبات جديدة تعمل بالطاقة النظيفة، وستكون غالبية مبيعات المركبات الكهربائية الجديدة، بحلول عام 2035.

وتشجع الصين أيضا الحكومات المحلية على تقليص تمويل السندات الخضراء، وتطوير تمويل الأسهم الخضراء ودعم ابتكار المنتجات المالية الكربونية وتطوير التأمين الأخضر. الطاقة النظيفة وذكرت الصين أن صناعة الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة ستصل إلى حوالي 15 تريليون يوان، بحلول عام 2030.

وتسعى الصين أيضا إلى الإسراع من وتيرة بناء قواعد للطاقة النظيفة، وسترتفع نسبة استهلاك الطاقة غير الأحفورية إلى حوالي 25%، بحلول عام 2030.