شكرا لقرائتكم خبر عن زامبيا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية.. هل يؤثر على صادرات النحاس؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت زامبيا إغلاق حدودها مؤقتا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

يأتي هذا فيما تثار مخاوف من أن هذا الإجراء، يتسبب في تأخير الصادرات من أكبر منتج للنحاس في إفريقيا. إغلاق الحدود بين زامبيا والكونغو الديمقراطية وأشار تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة في زامبيا، إلى أنهم قرروا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإغلاق الحدود في الوقت الحالي.

وأضاف: قد نبدأ في مواجهة تراكم الشاحنات، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد. احتجاجات الكونغو وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاحتجاجات في الكونغو التي اندلعت، بعد أن حظرت حكومة ذلك البلد بعض واردات المشروبات من زامبيا.

ولم يقدم مولينجا إطارًا زمنيًا بشأن المدة التي ستبقي فيها الحكومة الحدود مغلقة.

وتمر معظم شحنات النحاس في الكونغو الديمقراطية عبر زامبيا للوصول إلى الموانئ الإقليمية.