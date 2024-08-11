شكرا لقرائتكم خبر عن اقتربت من أثينا.. حالة تأهب في اليونان بسبب حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلعت عدة حرائق غابات في اليونان اليوم الأحد، بما في ذلك في مناطق قريبة من العاصمة، وأعلنت حالة التأهب فى أجزاء كبيرة من البلاد.

واندلع حريق في منطقة فارنافاس "نحو 35 كيلومترًا شمال شرق أثينا"، حيث أسهمت الرياح القوية في انتشار النيران، ما دفع السلطات إلى إيقاف حركة المرور وحث السكان على إخلاء المنطقة.

وحاول نحو 250 من رجال الإطفاء السيطرة على الحريق باستخدام طائرات مروحية، وذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا من الممتلكات قد دمرت، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

آلاف الحرائق

وتعاني اليونان الآلاف من حرائق الغابات منذ منتصف يونيو، وسط موجات حرارة شديدة ورياح قوية وجفاف.



وتمثل حرائق الغابات خطرًا في اليونان منذ الثمانينيات، إذ يزيد الاحتباس الحراري من حدة التهديد الذي تشكله.

واندلعت حرائق منفصلة في ميجارا، وهي منطقة أخرى قريبة من أثينا، وفي مدينة إريتريا على جزيرة إيفيا، وفي فيلياتس بمنطقة ثيسبروتيا.