شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق كبير شمال أثينا ونشر 500 من رجال الإطفاء والان نبدء بالتفاصيل

رسائل قصيرة

تحذيرات الأرصاد

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق كبير شمال أثينا، اليوم الأحد، مع سحب من الدخان تصل إلى العاصمة اليونانية، حسبما قال متحدث باسم فرقة الإطفاء للإذاعة اليونانية.وأضاف أن "ألسنة اللهب ترتفع أكثر من 25 مترا"، مضيفًا أن 19 طائرة إطفاء ونحو 500 من رجال الإطفاء منتشرون في المنطقة المحيطة بقرية فارنافاس الصغيرة.دعت وزارة الحماية المدنية سكان المنطقة المتضررة عبر خدمة الرسائل القصيرة إلى مغادرة منازلهم.ويستعر الحريق الكبير على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال العاصمة.وعانى بعض الأشخاص من استنشاق الدخان وتم نقلهم إلى المستشفى، وفقا لتقارير وسائل الإعلام اليونانية.وأضافت التقارير أن المرافق السياحية لم تكن في البداية في خطر.حذر خبراء الأرصاد الجوية ووزارة الحماية المدنية مرارًا خلال عطلة نهاية الأسبوع من أنه بسبب الجفاف الشديد والرياح القوية حول بحر إيجه، يمكن أن يتحول حتى أصغر حريق إلى حريق كبير في غضون دقائق.ونشرت الوزارة خريطة تظهر أن أعلى مستوى من خطر الحرائق يقع في المنطقة المحيطة بأثينا وأجزاء كبيرة من وسط اليونان.