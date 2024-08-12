شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأوكرانية تتصدى لـ 26 محاولة روسية لاختراق دفاعاتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الأوكرانية تصديها لـ 26 محاولة من جانب وحدات روسية لاختراق الدفاعات الأوكرانية منذ صباح اليوم الأحد.

وقال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن القوات الروسية واصلت هجومها في شرقي أوكرانيا. حرب روسيا وأوكرانيا وذكر تقرير للجيش أنه صد هذا التقدم، في حين تعرضت مدينة توريتسك لغارات جوية روسية.

ويأتي هذا برغم توغل القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الواقعة جنوبي روسيا.

وأشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إلى أن القتال يتركز في محيط مدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك. الهجوم الأوكراني في كورسك ولم يتضمن تقرير الجيش معلومات عن الهجوم الأوكراني في كورسك.

لكنه ذكر أن المدفعية بعيدة المدى والطائرات المقاتلة الروسية تستهدف المنطقة المحيطة بمدينة سومي الأوكرانية، التي تعد طريق إمداد مهما للوحدات في كورسك.

وذكر تقرير للجيش أن القوات الروسية، في جهة أبعد إلى الشرق في دونيتسك، حاولت أيضا التقدم باتجاه بلدة نيو يورك (نيويورك) بالقرب من بلدة توريتسك.