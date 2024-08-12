شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "ماريا" يصل شمال اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إعصار "ماريا" إلى محافظة إيواته اليابانية اليوم، حيث من المتوقع هطول كمية قياسية من الأمطار مع تحركه فوق المنطقة الواقعة بشمال شرقي اليابان.

وحذرت هيئة الأرصاد اليابانية من أن إعصار ماريا، الأول الذي سيصل إلى الأرخبيل الياباني هذا العام، يمكن أن يؤدي إلى وقوع انهيارات أرضية وفيضان الأنهار ووقوع فيضانات في المناطق المنخفضة وهبوب رياح قوية وارتفاع الأمواج.

ومن المتوقع أن يؤدي الإعصار خلال الـ 24 ساعة القادمة إلى هطول ما يصل إلى 250 مليمتر من الأمطار على المنطقة، إضافة إلى 150 مليمتر في الـ24 ساعة التالية.