شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد منها البخار.. إغلاق محطة طاقة نووية بسويسرا لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقفت محطة بيزناو النووية في سويسرا عن العمل، وهي أقدم محطة للطاقة النووية في العالم، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للمحطة اليوم الاثنين.

وذكرت شركة أكسبو للطاقة أن التوقف جاء بسبب عطل فني حدث في مولد بخاري في الجزء غير النووي من المحطة التي تقع على بعد ثلاثين كيلومترا شمال شرق مدينة زيوريخ، وتسبب في توقفها عن العمل بشكل آلي وسريع.

وأوضحت الشركة أن العطل تسبب في تصاعد البخار الذي شوهد أعلى المحطة، ولكنها أكدت عدم وجود أي خطر على السكان أو البيئة المحيطة، وأشارت الشركة إلى أنه جرى فصل الجزء المعطوب من المحطة عن الشبكة. محطة الطاقة النووية وتقع محطة بيزناو على بعد سبعة كيلومترات من الحدود الألمانية، وجرى تدشينها عام 1969، ووُصلت بالشبكة في يونيو الماضي بعد سلسلة من أعمال التفيش استمرت عدة أسابيع.

وذكرت الشركة أنها أبلغت هيئة التفتيش الاتحادية على السلامة النووية في سويسرا بالتطورات الأخيرة بشأن محطة بيزناو.