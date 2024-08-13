الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات إلى اليونان وألبانيا لمكافحة الحرائق

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أنها تقوم حاليا بتفعيل نظام للدول الأوروبية لمساعدة اليونان وألبانيا في مكافحة حرائق الغابات المستعرة لديهما.

وقال متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، إن الدعم الذي تم تقديمه لليونان يشمل إرسال طائرتين من إيطاليا ومروحيتين من فرنسا وصربيا وطواقم إطفاء برية من جمهورية التشيك وفرنسا وإيطاليا ورومانيا وصربيا.

وأوضح المتحدث أن هناك رجال إطفاء من رومانيا ومالطا ومولدوفا، موجودين بالفعل في اليونان.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية، ستحصل ألبانيا على طائرة عسكرية من رومانيا قادرة على حمل 6 أطنان من المياه.

وقالت المفوضية إن الطائرة سيتم نشرها يوم غد الأربعاء.

جدير بالذكر أن صربيا ومولدوفا ليستا عضوين في الاتحاد الأوروبي، ولكنهما - إلى جانب ألبانيا وعدة دول أخرى - تشاركان في آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تتعامل مع مثل هذه الكوارث.