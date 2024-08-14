شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 70 شخصًا بسبب إطلاق النار احتفالا بعيد الاستقلال في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب نحو 70 شخصا بسبب إطلاق النار في الهواء في عدة مناطق بمدينة كراتشي الباكستانية، وذلك أثناء الاحتفال بعيد الاستقلال، حسبما قالت مصادر في قطاع الإنقاذ لقناة جيو الباكستانية.

وقالت المصادر إن من بين المصابين نساء وأطفال، ومع ذلك لم تقع وفيات.

ويذكر أن شخصين لقيا حتفهما العام الماضي، في حين أصيب أكثر من 80 آخرين بسبب إطلاق النار في الهواء في مناطق مختلفة بكراتشي أثناء الاحتفال بعيد الاستقلال.

