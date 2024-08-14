شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل أعلى مستوى تحذير.. إعلان حالة طوارئ عالمية بسبب انتشار جدري القرود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق العالمى، وهو أعلى مستوى تحذير، بسبب ظهور سلالة جديدة من مرض "إم بوكس" (جدري القرود) الفيروسي.وتعد حالات العدوى الفيروسية بجدري القرود واحدة من أخطر الأمراض التي يمكن أن تتفشى، ولها أعراض تهدد حياة الإنسان في بعض الحالات.