أعلنت وزارة الدفاع الروسية "القضاء على 1845عسكريا أوكرانيا وتحرير بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك، وتدمير عشرات المدرعات والدبابات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة".

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، "عززت قوات "الشمال" مواقعها على محوري فولتشانسك وليبتسوفسك وبلغت خسائر العدو 60 عسكريا ومدافع غربية وآليات ومحطة حرب إلكترونية. عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في جمهورية لوغانسك وكبدت العدو 470 قتيلا ودمرت 3 ناقلات جند أمريكية "أم 113" ومدرعة "كوزاك" أوكرانية ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وبلغت خسائر العدو 650 عسكريا ومدافع غربية وآليات ومستودع ذخيرة.

حررت قوات "المركز" بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك وصدت 7 هجمات وكبدت العدو 470 قتيلا ومدرعتي "برادلي" و"ماكس برو" أمريكيتين ومدافع وأسلحة غربية. عززت قوات "الشرق" مواقعها وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 105 جنود، ومركبات ومدافع غربية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وكبدته 90 عسكريا ودمرت له آليات ومدافع غربية ومستودعا للوقود. تدمير مستودع للأسلحة والذخائر، ومخزن للزوارق المسيرة.

إسقاط 3 قنابل "جادم" أمريكية و"هامير" فرنسية و12 صاروخ "هيمارس" أميركية.

إسقاط 35 مسيرة أوكرانية".