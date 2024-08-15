أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة رطب ليلا.

كما توقعت تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 45 درجة مئوية.