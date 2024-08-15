عشرات القتلى جراء فيضانات في تشاد

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 54 شخصا على الأقل حتفهم جراء فيضانات ضربت منذ الجمعة إقليم "تيبستي" في أقصى الشمال الصحراوي في تشاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال الجنرال محمد توشي شيدي حاكم الإقليم "قضى 54 شخصا على الأقل في ست مقاطعات في إقليم تيبستي. جرفت مياه الأمطار آلاف المتاجر والسيارات بين التاسع من أغسطس 2024 وحتى 14 منه".

وأوضح إدريس عبدالله حسن مدير شبكة المراقبة في الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية أن الفيضانات ناجمة عن تساقط "أمطار غزيرة" في منطقة حيث "تصل المتساقطات بصعوبة إلى 200 ملم في السنة".

وأكد حسن أنها ظاهرة مناخية تحصل "كل خمس أو عشر سنوات".

ومنطقة "بوركو-إينيدي-تيبستي"، وهي المناطق الإدارية الثلاث في أقصى شمال تشاد المحاذي لليبيا، مساحة صحراوية شاسعة فيها جبال تحتوي على ثروات من المعادن الثمينة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غرب ووسط أفريقيا حذر، في بيان نشر الثلاثاء، من وطأة "الأمطار الغزيرة والفيضانات" في المنطقة، ولا سيما في تشاد.