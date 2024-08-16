الخارجية القطرية: اجتماع الوسطاء بالدوحة لإنهاء الحرب على غزة سيستأنف الجمعة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن “اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب على قطاع غزة، الذي عقد اليوم في الدوحة، ما زال مستمرا، وسيستأنف اليوم الجمعة”.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية ماجد بن محمد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، الى أن "جهود الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة مستمرة"، مؤكداً أن "الوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع يتم خلاله إطلاق سراح الرهائن ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار إلى "البيان الصادر في الثامن من آب الجاري، عن قادة دول الوساطة الثلاث، والداعي لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم، وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، استنادا إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 أيار 2024، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735"