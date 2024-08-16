مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية: حان الوقت ليوقف بايدن استخدام الأسلحة الأميركية ضد المدنيين في غزة

أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، أن "حان الوقت ليوقف بايدن استخدام الأسلحة الأميركية ضد المدنيين في غزة"، سائلاً "كم يجب أن يموت من المدنيين الفلسطينيين كي يتخذ بايدن إجراء حول الحرب بغزة؟".

وكان قد اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن في تصريح له، بان حركة حماس ممثلة في مفاوضات وقف إطلاق النار عبر الوسطاء المصريين والقطريين.

واكد الرئيس الأميركي بان المحادثات في الدوحة بشأن غزة مستمرة، وأجريت للتو اتصالا هاتفيا بهذا الشأن.

وفي اليوم الـ314 لحرب إسرائيل على غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن "عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 40 ألفا و5 شهداء، وعدد المصابين 92 ألفا و401 منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الخميس جولة جديدة من التفاوض في محاولة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تتيح تبادلاً للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات وكالة "فرانس برس".