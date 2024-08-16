الجريدة: السنوار يبدي مرونة تفاوضية لوقف اطلاق النار في غزة

أفاد مصدر مطلع «الجريدة» الكويتية، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، تواصَل مع القيادي في الحركة خليل الحية، بشأن اللقاءات والوساطات الدولية، خصوصاً القطرية، فيما يتعلق بالتهدئة في غزة، وصفقة التبادل مع إسرائيل.
وقال المصدر إن التواصل بين القياديين تم بطرق سرية، وعبر وسيط خاص لنقل الرسائل من وإلى السنوار الموجود في قطاع غزة، دون ترك أي أثر أو بصمات تكنولوجية، لافتاً إلى أن السنوار أعطى تعليمات وتصوراً للصفقة المقترحة، وسط ما وصفه البعض بمرونة في التعامل مع العرض الجديد - القديم، الذي تضغط الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى اتفاق على أساسه.
في سياق منفصل، علمت «الجريدة» بوجود خلاف حاد بين قيادة «حماس» في الداخل والخارج، حول مَن يخلف صالح العاروري، الذي اغتالته إسرائيل في بيروت، في منصب نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.
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