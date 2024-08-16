نسبة حضور 60%.. الضوابط الجديدة لطلاب أولى وثانية ابتدائي خلال العام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد فتحي:



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا حمل رقم 136 بتاريخ 2024، بشأن نظام الدراسة والتقويم في الصفوف الابتدائية.



وشمل القرار تطبيق المناهج الدراسية المقررة على الصفين الأول والثاني الابتدائي اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومتعدد التخصصات والتربية الدينية والتربية البدنية والصحية والرياضيات وأنشطة التوكاتسو، بمجمل 15 فترة، وتكون مدة الفترة الدراسية 100 دقيقة.



وتنص المادة الرابعة في القرار الوزاري، على أن يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية والشفهية والمهارية بصورة شهرية".



كما ينص على أن يتم احتساب متوسط درجات التلميذ في كل فصل دراسي وتكون درجة التقييم الشهري 100 درجة.



المهام التحريرية:



تكون 20 درجة لكراسة الأداء الصفي ويدون بها التلميذ الممارسات الصفية اليومية وتقيم أسبوعيا + 20 درجة للمهام التحريرية المنزلية وتقيم بشكل أسبوعي من خلال كراسة الواجب، و 20 درجة للتقييم الأسبوعي في صورة أسئلة قصيرة.



- المهام الشفهية:



وتكون من خلال تفاعل التلميذ مع المعلم داخل الحجرة الدراسية عن طريق ممارسة إلقاء الأسئلة والحوار والمناقشة ويتم تسجيلها بدفتر تحضير المعلم بشكل أسبوعي.



- المهام المهارية:



تكون من خلال ممارسة التلاميذ للمهارات الحياتية المتعلق بنواتج تعلم المادة الدراسية بشكل اسبوعي مثل استخدام البازل في تكوين الاشكال الهندسية ، وتحديد الاتجاهات الجغرافية ، ومهارات التواصل وعلاقة التلميذ بزملائه.. إلخ.



- الحضور والمواظبة:



5 درجات يتم تسجيلها بدفتر 5 سلوك بشكل منتظم.



ويلتزم المعلم بتسجيل درجات هذه المهام لكل تلميذ في سجل يعده المعلم، ويتضمن توقيع موجه الصفوف الأولى ومدير المدرسة وفي نهاية كل فصل دراسي.



ويتسلم ولي الأمر تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ وذلك باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي:



- يفوق التوقعات دائما من 85% إلى 100% ويعبر عنه باللون الأزرق.



- يلبي التوقعات من 65% لأقل من 85% ويعبر عنه باللون الأخضر.



- يلبي التوقعات أحيانا من 50% لأقل من 65% ويعبر عنه باللون الأصفر.



- أقل من المتوقع أقل من 1% الى اقل من 50% ويعبر عنه باللون الأحمر.



وشدد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين، لأداء المهام المذكورة.



وفي حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة، في نهاية العام الدراسي.



ويكون ذلك تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية، وعلى إدارة المدرسة إخطار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الاجتياز من عدمه.



ويشارك معلمو المواد الأساسية في تدريس المناهج والمقررات الدراسية المذكورة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر معلمو اللغة العربية والتربية الدينية.



وبالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات يستعان في تدريسها بمعلم الحاسب الآلى أو التطوير التكنولوجي، أما مادة المهارات المهنية فيقوم بتدريسها معلمو المجالات والأنشطة.