شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق مجموعة جديدة من أقمار الاستشعار عن بُعد إلى الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين الصاروخ الحامل الصيني من طراز "لونج مارش-4 بي" اليوم الجمعة، لوضع مجموعة جديدة من أقمار الاستشعار عن بُعد في الفضاء.

وأُطلقت الصواريخ التابعة لعائلة (ياوقان-43 01) - وفقاً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، ودخلت المدار المحدد لها مسبقًا.

ومن المقرر أن تُستخدم الأقمار الصناعية بشكل أساسي لإجراء اختبارات بشأن التكنولوجيات الجديدة للكوكبات ذات المدار الأرضي المنخفض. وتعتبر هذه المهمة رقم 531 للصواريخ الحاملة من سلسلة "لونج مارش".