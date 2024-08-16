شكرا لقرائتكم خبر عن دمرت 12 صاروخًا.. روسيا تصد هجومًا أوكرانيًا على جسر شبه جزيرة القرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت روسيا، اليوم الجمعة، إنها دمرت 12 صاروخا تكتيكيا أمريكي الصنع من نوع " أتاكمز" أطلقتها أوكرانيا في محاولة جديدة من جانب كييف لتدمير الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت الصواريخ، دون تقديم أي دليل يدعم هذا الادعاء.

ولطالما أعلنت أوكرانيا أنها تسعى لتدمير الجسر حالما تتوفر لها القدرة العسكرية للقيام بذلك، مشيرة إلى إن الجسر بني بشكل غير قانوني. الجيش الروسى من ناحية أخرى، دعا فيلق من المتطوعين الروس يقاتل إلى جانب أوكرانيا الجنود الروس الذين يواجهون الأسر إلى تغيير ولائهم والانشقاق عن الجيش الروسى أو الاستسلام، بدلا من الانتحار.

وكتب الفيلق المسمى بفيلق حرية روسيا عبر تطبيق تليجرام: "يقول لكم مرشدوكم السياسيون، الجالسون في غرفة خلفية دافئة، إنكم يجب أن تفجروا أنفسكم بقنبلة يدوية بدلا من الوقوع فى الأسر ".

وأشار المقاتلون بالفيلق إلى أن الحياة أفضل من الموت من أجل ميدالية، كما شجع الفيلق المجندين الروس على تغيير ولائهم والانشقاق عن الجيش الروسى و "القتال من أجل مستقبل أفضل لروسيا".